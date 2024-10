Intorno alle 13 di ieri, il responsabile di un noto negozio del centro di Cagliari ha chiesto aiuto alla Polizia chiamando il 113, per aver notato un giovane mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del negozio.

I poliziotti delle volanti intervenuti nel negozio hanno proceduto al controllo del giovane che nel frattempo era stato trattenuto dal personale della sicurezza. Il 22enne si è mostrato collaborativo e, una volta colto sul fatto, ha consegnato quanto aveva asportato, quantificato in tre capi di abbigliamento per un valore di 145 euro, indossati dal giovane dopo aver rimosso le placche antitaccheggio.

Dagli accertamenti sul 22enne, è inoltre emerso come lo stesso fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane è stato tratto in arresto per furto aggravato ed evasione e in mattinata verrà presentato nell’udienza di convalida per direttissima.