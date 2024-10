E’ iniziato ieri da Cagliar il “Vinciamonoi tour” elettorale di Beppe Grillo in vista delle Europee che si terranno il 25 di maggio.

Nella piazza dei Centomila, Grillo è arrivato alle 20,30 a bordo di una Fiat Panda rossa guidata dal sindaco di Assemini Mario Puddu.?

Presenti oltre 5000 mila persone, in piazza anche il gruppo dei cosiddetti dissidenti. Sul palco anche Nicola Marini e Giulia Boi, candidati in Sardegna.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato dell’importanza di questo voto e del Governo Renzi affermando che "hanno ragione ad aver paura di noi, perché noi facciamo quello che diciamo. Ma prima di mandarli a casa, nei primi cento giorni faremo un'indagine fiscale per accertare quanti soldi avevano prima e quanti dopo, per capire se la cifra è congrua".

Sempre parlando del premier ha parlato degli scontri nella partita di Coppa Italia disputata due giorni fa: "Dopo un po' che non accendevo la tv ho visto in diretta la morte della Repubblica in una partita di calcio con Genny 'a carogna mentre sugli spalti c'era Renzi".