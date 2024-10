In un’ispezione durata un paio di ore, i carabinieri del Nas hanno perlustrato minuziosamente il market indiano di via Barcellona, nel quartiere Marina di Cagliari. All’interno dell’esercizio commerciale i militari hanno trovato cibi ammuffiti, circondati da umidità, sporcizia ed escrementi di topo. Il negozio è stato dunque messo sotto sequestro e i titolari, due coniugi indiani, sono stati denunciati per detenzione di alimenti nocivi. In totale, i carabinieri del Nas hanno confiscato tremila confezioni di prodotti alimentari.