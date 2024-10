Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, supportati per l’intervento da una squadra del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, hanno denunciato per rapina impropria e porto ingiustificato di arma bianca un cittadino tunisino di 23 anni, senza fissa dimora.

Come riferito dai militari, il giovane è entrato in un supermercato di piazza Yenne, all’interno di uno zaino ha nascosto alcune bottiglie di alcolici e poi è uscito senza pagare. Il tunisino è stato però notato dal responsabile del negozio ed è stato immediatamente fermato e bloccato. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno perquisito il ragazzo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro.