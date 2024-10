Due bambini sono stati portati in ospedale a causa di esalazioni nella piscina comunale di via dello Sport, a Cagliari. I piccoli sono stati subito dimessi. Intanto, l'impianto è stato chiuso per precauzione. Sul posto i Vigili del fuoco e i dirigenti dell'amministrazione comunale.

Previsto per oggi un sopralluogo dell'assessore ai Servizi Tecnologici Pierluigi Leo.