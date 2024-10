Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace, hanno portato a termine un’articolata indagine condotta a seguito di una rapina avvenuta lo scorso 5 marzo in via Roma a Cagliari, ai danni di un autotrasportatore che aveva parcheggiato il furgone nei pressi di un ristorante per rifornirlo di derrate alimentari. Durante le fasi della consegna della merce, si sarebbe accorto che un giovane aveva aperto lo sportello del lato passeggero per rubare il cellulare che era poggiato sul sedile.

L'uomo, accertatosi del patito furto di cellulare si è dato all'inseguimento del giovane e, raggiuntolo, ne sarebbe scaturita una colluttazione in cui il ladro avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi del derubato, dandosi poi alla fuga. Immediatamente dopo, l'uomo è riuscito comunque a fornire una descrizione abbastanza meticolosa ai militari circa le caratteristiche fisiche del ladro

Unita ad acquisizioni di immagini di sistemi di videosorveglianza ed altre classiche attività di indagine da parte dell’Arma, questa ha permesso di raccogliere tutti gli elementi necessari per consentire al gip del Tribunale di Cagliari l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di rapina, nei confronti di B.B., 21enne algerino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. Il rapinatore è stato dunque trasferito presso la casa circondariale di Uta.