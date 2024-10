Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne, originario del Bangladesh, per evasione domiciliare. Gli Agenti della Squadra Volante lo hanno sorpreso mentre camminava in una via della Marina, a pochi passi dalla propria abitazione.

I poliziotti lo hanno immediatamente riconosciuto e, dopo averlo sottoposto a controllo, lo hanno accompagnato negli Uffici della Questura in stato di arresto per evasione. L’uomo, recidivo per lo stesso reato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza direttissima che si svolgerà questa mattina.