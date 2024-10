Dieci nuovi collegamenti di linea da Cagliari (8 internazionali e 2 nazionali), Ryanair reintrodurrà Barcellona Girona, che era stata momentaneamente sospesa durante l'inverno, unico volo settimanale invece per Bergamo, operato da Alitalia.

Mercato internazionale e nazionale.

Volotea, grazie alla base operativa sarda inaugurata lo scorso maggio, volerà su Atene, Bilbao, Deauville e Hannover. Confermata Praga, in più 7 le rotte con la Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Stasburgo e Tolosa. Confermate inoltre Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

Ryanair aggiunge Alicante, Breslavia e Vienna; confermate, tra le altre, Bruxelles, Budapest, Londra Stansted. Inoltre il vettore low coast garantirà Bari, Bergamo, Bologna, Pisa, Roma Ciampino, Verona e Trieste.

EasyJet opererà 7 collegamenti internazionali: la novità Tolosa si aggiunge alleconferme per Basilea, Berlino Tegel, Ginevra, Londra Stansted, Nizza e Parigi Orly.

Eurowings volerà verso 4 destinazioni tedesche: Amburgo, Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. La Germania verrà servita anche da Lufthansa che opererà su Francoforte e Monaco, e da Condor che collegherà Cagliari a Francoforte.

La compagnia Vueling proseguirà il collegamento annuale con Barcellona El Prat e Iberia Express quello per la capitale spagnola Madrid. Air France opererà fino a due voli al giorno per Parigi Ch. De Gaulle e KLM fino a 7 collegamenti settimanali sulla rotta per Amsterdam; il vettore S7 opererà 4 volte alla settimana su Mosca Domodedovo.

Confermata anche la presenza di British Airways, tradizionalmente attiva con voli di linea per Londra Gatwick, e di Air Malta che proseguirà i collegamenti con Malta. TUI Belgium opererà 2 rotte per gli scali francesi di Lille e Parigi Ch. De Gaulle. Il Lussemburgo sarà raggiungibile grazie a Luxair e la capitale svizzera Zurigo grazie al vettore Edelweiss. Altre importanti conferme arrivano da Austrian che volerà su Vienna e Smartwings che decollerà alla volta di Praga.

Nella video intervista, David Cragnoletti (direttore commerciale Sogaer) e Gabor Pinna nelle vesti di presidente e amministratore delegato della società aeroportuale che gestisce lo scalo di Elmas, "Mario Mameli".