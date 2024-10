D’ora in poi, ogni cittadino potrà digitare sul sito della Tirrenia, "http://www. tirrenia.it/it/Pagine/ azienda.aspx", e accedere a una serie di dati in ordine a tariffe, frequenze, corse e conti economici della Compagnia di Navigazione.

Lo hanno reso noto ieri, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, e l'amministratore delegato della compagnia di navigazione, Ettore Morace.

In particolare, sul portale informatico si potranno osservare i raffronti tra le tariffe massime di bassa, media e alta stagione, per tutte le tratte e per tutte le sistemazioni (aggiornate a ieri), ma anche un’altra serie di dettagli ed analisi corredata da note illustrative.

“Da oggi chiunque potrà accedere a numerose pagine di informazioni utili per meglio comprendere le caratteristiche del servizio di continuità territoriale - ha spiegato Massimo Deiana - un servizio che, a fronte di un importo totale della convenzione ministeriale pari a 72,6 milioni di euro, impiega 53 milioni esclusivamente per le rotte sarde”.

Da parte sua, l'amministratore delegato della Tirrenia ha dichiarato:"Con questa iniziativa, che riteniamo un atto dovuto nei confronti delle regioni interessate, vogliamo colmare un vuoto che spesso in passato ha dato origine a dubbi e cattive interpretazioni".

FOTO TRATTA DA GOOGLE