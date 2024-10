A dare l'atteso annuncio è stato lo stesso sindaco Paolo Truzzu: Cagliari è Covid-free.

"Da ieri sera Cagliari ha zero positivi! - esulta il primo cittadino, che si raccomanda - Come sempre attenzione e prudenza, perché non significa che tutto è finito. Ma è l'occasione per fare gli Auguri a tutti Noi".

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 78.449 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale, a ieri, erano in tutto 7, nessuno in terapia intensiva, mentre 8 erano le persone in isolamento domiciliare. Numeri che potrebbero migliorare col bollettino odierno.