Gli agenti della polizia di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza due uomini per il reato di furto in abitazione e resistenza pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, a seguito di una segnalazione di un furto consumato all’interno di una cantina di uno stabile in via De Magistris.

Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto hanno individuato i due presunti autori nelle vie limitrofe, e recuperato la refurtiva e gli attrezzi usati per scardinare la porta.

I due uomini, un 64enne ed un 53enne, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto. La refurtiva recuperata è stata restituita alla proprietaria dopo avere presentato formale denuncia.

I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.