Con 2 milioni di euro, a Cagliari, ci saranno interventi in tutti i quartieri e saranno riasfaltate venti strade. Ad annunciarlo in una conferenza stampa sono stati il sindaco Paolo Truzzu e l'assessore alla Mobilità e Viabilità, Alessio Mereu.

Alcuni interventi sono già cominciati ed è stato elaborato un programma per i prossimi tre mesi. Si è scelto di lavorare con le scuole chiuse per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione. "A questa prima fase - ha spiegato Truzzu - ne seguiranno altre, perché uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è quello di migliorare la sicurezza stradale".

Nelle scorse settimane sono partite le ricognizioni. "Oltre alla mappatura dello stato di manutenzione e conservazione della pavimentazione stradale - ha aggiunto Mereu- il macchinario che nelle settimane passate ha scandagliato le strade cittadine ci ha permesso di individuare perdite idriche su cui si potrà intervenire tempestivamente, prima di riasfaltare, e di risparmiare risorse".

Partiti ieri mattina, dalla via Grazia Deledda i lavori prevedono la fresatura dell'asfalto, per rimuovere strati di materiale in degrado, la stesura del nuovo tappeto, la messa in quota di chiusini e caditoie e quindi la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Gli altri cantieri – Saranno in:

via San Michele;

piazza Sant'Avendrace;

via Is Maglias;

via Monte Sabotino;

piazza Sant'Avendrace;

via Col Di Lana, viale Monastir;

via De Gioannis;

via Redipuglia;

via La Vega;

viale Regina Margherita;

via Riva Villasanta;

viale San Vincenzo;

via Calamattia;

via Is Cornalias;

via Balilla;

via Turr;

via Ischia;

via Romagna;

via Milano;

via Dante;

via Goceano;

piazza Repubblica;

via Sauro.

Totale 82mila metri quadrati circa di nuove pavimentazioni stradali, da luglio sino a inizio ottobre.