Aveva perso la casa e pur con un lavoro, per non abbandonare il suo fidato cane “Buc”, dormiva al freddo in una vecchia Panda Rossa.

Una passante che faceva jogging, Anna, l'ha visto piangere e, scoperto il motivo, ha avvisato l'avvocato Gianfranco Piscitelli, che a sua volta ha lanciato un appello su Facebook e ha chiesto aiuto diretto a giornalisti, autorità e associazioni. È stata una corsa, ma questa sera Antonio e Buc dormiranno felici e al caldo. A loro è stata trovata una sistemazione temporanea, in attesa di quella definitiva.

“La solidarietà esiste ancora - commenta Piscitelli -. Sono veramente felice perché significa che volendo si può. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliarti Edoardo Tocco e i Servizi Sociali per il tempestivo e umano intervento risolutivo, l'Associazione “Gli Angeli di Roberto”, con la Presidente Maria Bonaria Carboni, e tutti gli amici che sono accorsi al mio richiamo. É bello scoprire che certi valori umani di solidarietà sono ancora vivi”.