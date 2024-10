Non ce l'ha fatta Nicola Carboni. Dopo quattro giorni di ricovero al Brotzu di Cagliari, il 33enne autista Ctm, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, si è spento.

Il giovane stava percorrendo via Lungo Saline a bordo della sua moto, quando per cause non ancora accertate ha tamponato un'auto. A seguito del violento impatto il malcapitato è finito sull'asfalto.

Soccorso dal conducente dell'auto è stato poi preso in carico dagli operatori del 118. Il 33enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dopo ore di lotta fra la vita e la morte, nella serata di ieri l'ultimo respiro.