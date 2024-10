Dopo oltre otto mesi dedicati totalmente alla pandemia torna operativo il Pronto Soccorso del Santissima Trinità di Cagliari. Il servizio ha riaperto questa mattina le porte al pubblico, accogliendo cittadini e ambulanze. Nel periodo di emergenza erano rimasti attivi gli altri due Pronto Soccorso cittadini: quello del Brotzu e quello dell'Aou di Cagliari a Monserrato.

"Grazie all'impegno di tutti di tutti gli operatori- afferma il Direttore Sanitario di Ats Sardegna Giorgio Carboni - il Pronto Soccorso del Santissima Trinità, punto di riferimento non solo dei popolosi quartieri di Is Mirrionis e San Michele, ma di tutta la città metropolitana, riparte oggi in sicurezza, dopo essersi dedicato ai pazienti Covid dal mese di ottobre 2020".

"Il SS. Trinità - prosegue - è stato il primo ospedale a diventare Covid Hospital accogliendo in questi mesi, grazie anche alla sua organizzazione in padiglioni, moltissimi pazienti Covid. Il Pronto Soccorso andrà ad integrare il servizio di emergenza-urgenza cittadino, alleggerendo così il carico delle altre due strutture dell'area cagliaritana", conclude.