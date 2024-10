Pace fatta, a Cagliari, fra la commerciante e il musicista al centro della polemica da ieri. La negoziante Stefania Donadon aveva chiamato i carabinieri dopo che il violinista Jacob Gonzalez si era rifiutato di abbassare il volume della musica alzando la voce dopo la sua richiesta.

Oggi, davanti alle telecamere di Casteddu Online, i due si sono scambiati un abbraccio pacificatore che mette fine a una brutta storia risolvendo le incomprensioni.

"Ti chiedo scusa per aver alzato la voce - dice lui alla donna nel video registrato dalla testata online cagliaritana -. So stare fra la gente e conosco le regole della comunità e rispetto tutti. Quando urlo in maniera inappropriata non sta bene. Non volevo spaventarti. Non voglio creare conflitti".

"Io non volevo che tu spegnessi la musica - spiega lei - ma solo che la abbassassi. Quando hai risposto così mi sono spaventata ma mi auguro che tu venga pagato per quello che fai. Non devi chiedere l'elemosina. Anzi, vorrei che suonassi nel mio negozio a pagamento perché amo queste cose, anche se è passato il messaggio contrario".