Si era presentato ai militari come vittima di furto della sua auto, ma in realtà, dietro quelle rivelazioni vi era uno scaltro piano del proprietario del mezzo. Così, nella giornata di ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per simulazione di reato, un 27enne operaio del luogo.

Lo scorso 8 ottobre, l'uomo aveva presentato presso la stazione dei militari denuncia di furto della propria Nissan Micra, asseritamente avvenuto lo stesso giorno. Dalle seguenti indagini si è accertato invece che, il denunciante, alle ore 2.30 circa dello stesso giorno, presso il Lungomare del Golfo aveva causato un sinistro stradale autonomo senza feriti.

Prima che venissero effettuati i rilievi degli organi accertatori, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incidente abbandonando il veicolo.