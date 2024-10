Cagliari, incidente per una donna in mattinata. La 49enne è rimasta ferita dopo aver perso il controllo del monopattino, cadendo a terra mentre transitava lungo la pista ciclabile di via Castiglione.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, la ferita è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Marino.

Sul posto, per i rilievi, l'intervento della Polizia locale.