È stata presentata ufficialmente oggi, mercoledì 29 novembre 2023, nella Sala Consiliare dal Palazzo Civico di via Roma, “ CagliariRespira ”, la mezza maratona della città di Cagliari, organizzata dalla ASD Cagliari Marathon Club, giunta ormai alla 15^ edizione .

Le modifiche al traffico

L'appuntamento per tutti gli appassionati di atletica è per domenica 3 dicembre , con il prologo dedicato ai più piccoli in programma sabato 2 e si preannuncia già un grande successo annunciato con le quasi 3.000 adesioni già confermate. Ma alle presenze “ufficiali” si aggiungeranno tanti altri sportivi e appassionati che, a piedi, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo non a motore, non vogliono perdersi la nuova edizione dell'iniziativa che coniuga alla perfezione sport e salute.

“ Un evento che – ha spiegato il Presidente del Consiglio Comunale che ha portato i saluti istituzionali dell'Amministrazione e quelli del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – ormai è diventata un'icona per la nostra città ”.

A guidare l'organizzazione, Paolo Serra che per conto della ASD Cagliari Marathon Club, ha messo in piedi la competizione alla quale ha affiancato seminari e momenti di sensibilizzazione sulle principali malattie che colpiscono l'apparato respiratorio.

Alla presentazione dell'iniziativa, hanno preso parte anche gli Assessori alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia e alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità, Marina Adamo.

“ Vedo un entusiasmo sempre crescente per questa manifestazione e l'aspetto della partecipazione – ha commentato l'Assessore Sorgia – non può che essere positivo perché contribuisce al meglio alla promozione della città. Grazie alla grande partecipazione degli atleti che diventano nostri testimonial ”.

“ Una ulteriore occasione – conferma dell'Assessora Adamo – per portare la nostra bellissima città all'attenzione di tutti in un grande ritorno di immagine. Ma soprattutto la possibilità di confermare Cagliari come una città ideale per praticare sport all'aria aperta. E l'iniziativa si coniuga bene con le deleghe del mio assessorato perché lo sport ha uno straordinario valore educativo per i nostri ragazzi e insegna il rispetto della persona e delle regole ”.

Salute, ecologia, sport ma anche inclusione e solidarietà sono gli ingredienti che la CagliariRespira mette in campo nell'edizione 2023 con l'idea che l'incontro di più soggetti possa creare delle sinergie importanti.

“L'orientamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – ha spiegato Paolo Serra – è fare in modo che l'attività fisica venga riconosciuta come uno strumento terapeutico perché permette di fare prevenzione e riabilitazione sostanzialmente a costo zero”.

Le quattro competizioni prenderanno il via sabato 2 con le KidsRun dedicate ai più piccoli all'interno della Fiera Internazionale della Sardegna, per poi proseguire domenica 3. La KARALIStaffetta (8 km + 13 km) e la SEIKaralis daranno la possibilità a tutti di partecipare, non essendo gare competitive, mentre il clou sarà rappresentato dalla mezza maratona lungo un percorso veloce di 21,0975 km che gli atleti correranno, a partire dalle 10, lungo le vie di Cagliari, con partenza in viale Diaz e traguardo finale all'interno della Fiera.

La battuta finale del Presidente regionale della FIDAL, Sergio Lai, al termine della conferenza stampa di presentazione, ha riassunto in poche parole lo spirito della “CagliariRespira”: “Fermiamoci un attimo e respiriamo bene. Perché non c'è farmaco migliore che correre”.

Foto Comune di Cagliari