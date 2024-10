Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari nei confronti di un 25enne, residente nel capoluogo, disoccupato, gravato da precedenti denunce, dovendo questi scontare la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 4 di reclusione per il reato di "detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti".

Rintracciato in città dopo alcuni giorni di vane ricerche, è stato condotto in caserma, gli è stato notificato il provvedimento e, al termine della redazione degli atti, è stato tradotto d’autorità presso il proprio domicilio dove espierà la pena, conseguente alla condanna, in regime di detenzione domiciliare.