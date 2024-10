Tragedia nel carcere di Buoncammino a Cagliari. Un detenuto si è tolto la vita ieri pomeriggio mentre si trovava in cella. Aveva 44 anni ed era residente nell'hinterland del capoluogo sardo.

Doveva rimanere nell'istituto di pena sino a febbraio del prossimo anno ed era tornato in carcere, secondo le prime informazioni, dopo un periodo agli arresti domiciliari dai quali, però, era evaso. L'uomo era solo in cella e si sarebbe impiccato con un lenzuolo.

La scoperta è stata fatta dalla Polizia penitenziaria. Del caso è stata informata immediatamente la Procura della Repubblica. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto l'uomo a togliersi la vita. Non sembrava depresso e non ci sarebbe stata alcuna avvisaglia delle sue intenzioni.

Nei mesi scorsi altri detenuti, in alcuni casi con problemi di depressione o psichici, hanno tentato di uccidersi nel centro clinico del carcere.