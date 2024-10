Il deposito alimenti di una paninoteca in centro a Cagliari non presentava i requisiti igienico sanitari di legge e non era stato autorizzato dalla competente autorità sanitaria, a cui era sconosciuto.

Per questo motivo, i Carabinieri dei Nas, durante un’ispezione igienico sanitaria serale, hanno contestato al titolare del locale, un 30enne di Assemini, la violazione prevista da un decreto legislativo del 2007 e hanno disposto, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, la chiusura del deposito stesso, sino a specifico provvedimento di revoca emesso da parte dell'autorità competente, in pratica senza un limite di tempo in attesa dell'autorizzazione.

L'autorità amministrativa e quella sanitaria sono state informate dell'accaduto dai carabinieri del Nas di Cagliari.