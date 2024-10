Nella giornata di ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un 21enne operaio, censurato, e un 20enne anch'esso operaio, incensurato, entrambi residenti a Sanluri.

I due, nelle primissime ore della nottata, mentre si trovavano in viale Trieste a Cagliari, alla vista dei militari sarebbero scappati e successivamente sarebbero stati raggiunti all'interno di un vicino condominio, sulle cui scale avrebbero lasciato cadere due buste contenenti circa 43 di marijuana.

Nella perquisizione dell'auto di uno di loro sarebbero stati rinvenuti ulteriori 0,40 grammi di marijuana, mentre nei controlli estesi presso i propri domicili, eseguiti grazie alla collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, sarebbero stati rinvenuti complessivamente ulteriori 130 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.