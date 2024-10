"A pochi metri dalla via Kock si trova un esteso spazio dove è presente anche un fortino della Seconda guerra mondiale. Arrivato sul luogo lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi è impressionante. Centinaia di siringhe abbandonate e rifiuti di ogni genere. Alcuni residenti della zona, da anni denunciano questa situazione, ma nessuno è mai intervenuto".

Così in una nota Valerio Piga (Arrosa Collettivo) denuncia la situazione ai piedi del Colle di San Michele, a Cagliari. "Dalle loro finestre, hanno visto di tutto - spiega -. E' un continuo via vai di persone che, in crisi di astinenza, raggiunge il fortino per consumare le dosi giornaliere di stupefacenti".

"Loro ed io, come cittadini, abbiamo sempre sognato di vedere quello spazio trasformato in un bellissimo parco dove poter portare i bimbi a giocare e rilassarsi sotto lo splendido Colle. Purtroppo - conclude -, rimane un sogno per via di inefficienze amministrative, responsabilità non chiare, menefreghismo e burocrazia".