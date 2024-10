La proposta fatta dagli scolari e dagli studenti dell'Istituto Comprensivo “Santa Caterina” si è finalmente trasformata in realtà. Questa mattina, poco dopo le 11.00, è stata scoperta la targa che darà il nome di Maria Lai ad un nuovo spazio nel cuore di Castello. Situata tra la via del Duomo e la via del Fossario, la piazzetta prende il nome dell'artista di Ulassai che è stata al centro di un progetto scolastico dedicato alla toponomastica femminile.

A far cadere il drappo rosso è stato il Sindaco Massimo Zedda, affiancato dal suo collega di Ulassai, Gian Luigi Serra. Presenti, oltre a studenti e insegnanti della “Santa Caterina”, anche la vicesindaca Luisa Anna Marras e il presidente della Commissione Consiliare Affari Generali, Roberto Tramaloni, oltre numerosi familiari e amici della Lai.

Maria Sofia Pisu (nipote dell’artista) ha tracciato un breve profilo dell'arte di Maria Lai.