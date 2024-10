Sono le 5 di questa mattina quando un equipaggio, di passaggio e in perlustrazione, in Via Campeda nota un uomo a piedi che percorre Via Abruzzi tenendo in mano un seggiolino per auto e una borsa della spesa rigonfia.

Gli Agenti, insospettiti, decidono di fermarlo e di procedere a un controllo. Un Agente ha cercato di raggiungerlo a piedi mente l’altro, alla guida dell’auto di servizio, ha fatto rapidamente il giro dell’isolato. Quando l’uomo si è trovato davanti la volante avrebbe lanciato quanto teneva nelle mani tra le auto in sosta, senza accorgersi però che alle sue spalle c’era l’altro poliziotto.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, gli agenti hanno recuperato sia il seggiolino che la busta al cui interno vi erano 4 tappetini per auto, un cacciavite ed una torca a led.

Con l’intervento anche di altre volanti è stata fatta una attenta ricognizione delle auto parcheggiate nelle vie limitrofe, e sarebbe stati trovando due veicoli (di cui uno di recente immatricolazione), con i vetri danneggiati e l’abitacolo rovistato.

Condotto in Questura, il 42enne con numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e trattenuto il tempo necessario per essere condotto in udienza con rito direttissima.