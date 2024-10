La Destra - fa sapere Daniele Caruso, segretario de "La Destra" della Provincia di Cagliari - apprezza e sostiene le mozioni dei Consiglieri Comunali del PDL di Cagliari contro l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, contro l'impiego di minori nell'accattonaggio e contro il commercio di merci contraffatte.

“Tre fenomeni che sono spia di un degrado crescente nell'area cittadina – prosegue Caruso - e che si potrebbero contenere se l'Amministrazione Comunale si adoperasse con specifiche disposizioni alla Polizia Municipale. Parteciperemo, predisponendo nostri gazebo, anche alle raccolte firme in sostegno delle tre mozioni.

Ordine pubblico, sicurezza sociale, legalità e serenità della cittadinanza dovrebbero essere una priorità per l'amministrazione comunale, considerati anche i recenti fatti di cronaca e il crescente malcontento del popolo.

Proprio per dare voce ai cittadini - conclude Caruso -, La Destra nei prossimi giorni depositerà al protocollo generale del Comune la petizione, portata avanti dai militanti nelle scorse settimane, per l'emissione di un Regolamento Comunale sulla Partecipazione, previsto dallo steso Statuto Comunale, che permetta ai cittadini di esprimere all'amministrazione il proprio malcontento. Gli istituti di democrazia diretta (petizioni, interpellanze, etc.), non vengono nemmeno citati dall'attuale Regolamento comunale sulla Partecipazione”.