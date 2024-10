Il sindacato degli infermieri Nursing Up denuncia l’imminente emergenza logistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covid Santissima Trinità di Cagliari. Una disposizione a firma della Direzione della Assl Cagliari informa infatti i lavoratori che a partire dal 24 maggio i parcheggi dell’ospedale verranno interdetti agli stessi.

Il sindacato denuncia "la mancata programmazione di soluzioni alternative finalizzate a garantire le aree di parcheggio indispensabili affinché centinaia di infermieri e altro personale possa quotidianamente prestare servizio. Il personale sanitario del SS Trinità, che viene elogiato ogni giorno a parole per l’impegno e la professionalità dimostrata nella gestione dei reparti Covid dal 24 maggio vivrà gravi difficoltà per l’impossibilità di trovare un parcheggio".

Nursing Up per scongiurare i disagi esposti ritiene necessario un intervento congiunto tra Assl Cagliari, il Comune di Cagliari e la Regione al fine di individuare e rendere fruibili i parcheggi necessari allo stesso funzionamento dell’ospedale presso aree e strutture adiacenti al SS Trinità attualmente libere e nella disponibilità del Comune di Cagliari.

Per quanto su esposto lo scrivente dirigente Nursing Up Diego Murracino chiede "l’intervento del Prefetto di Cagliari per garantire un rinvio dell’interdizione dei parcheggi del SS Trinità e contestualmente coordinare l’interazione tra i diversi enti pubblici finalizzata a trovare soluzioni alternative".