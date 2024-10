Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno tratto in arresto, in ossequio a un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, una 42enne cagliaritana disoccupata, precedentemente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Il provvedimento, che dispone la sostituzione della misura alternativa con la detenzione in carcere, è scaturito da reiterate violazioni alle prescrizioni imposte alla donna dalla magistratura di sorveglianza, di volta in volta documentate dai carabinieri alla Procura della Repubblica.

L’arrestata, al termine della notifica del provvedimento e della redazione degli atti relativi, è stata associata dai carabinieri alla casa circondariale di Uta.