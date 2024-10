Nessun segno evidente di violenza sul corpo di Mario Romani, il 42enne cuoco di Cagliari trovato morto nella sua abitazione al numero 68 di via Cornalias, nel quartiere di Is Mirrionis. Non sono emerse ferite sul volto né ecchimosi dopo l'esame esterno del corpo effettuato sul posto dal medico legale Roberto Demontis.

L'uomo potrebbe aver perso la vita in seguito a un malore, cadendo a terra all'indietro. La porta di casa non ha segni di effrazione, ma alcune stanze sono state trovate sottosopra, insinuando sospetti nei carabinieri. Il corpo è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove verrà eseguita l'autopsia. Solo gli accertamenti medico legali chiariranno il giallo.

L'appartamento al terzo piano della palazzina in cui abitava il 42enne è stato provvisoriamente sequestrato per consentire ai carabinieri del Nucleo investigativo e del Ris di eseguire ulteriori accertamenti mirati ad escludere l'ipotesi, che ancora non è stata del tutto scartata, dell'omicidio.