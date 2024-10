Due titolari di ristoranti sono stati multati a seguito di controlli da parte del Nas di Cagliari. Sporcizia in cucina e prodotti alimentari senza documenti sulla provenienza: è quanto sarebbe emerso dai controlli dei militari.

Gli esercizi in questione sono ristoranti cinesi, i titolari un 74enne e un 33enne. In uno dei ristoranti gli specialisti dell'Arma hanno riscontrato sporcizia in cucina, nei magazzini e sulle attrezzature usate per preparare gli alimenti.

Nell'altro, oltre alle carenze igienico sanitarie nella cucina, è stata contestata la mancata tracciabilità di 50 chili di carne e prodotti ittici, che sono stati sequestrati. Complessivamente sono stati sanzionati per 5mila euro.