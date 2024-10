Episodio a lieto fine questa mattina nei pressi dei giardini pubblici di largo Dessy.

La Polizia Municipale e i Vigili del fuoco sono riusciti a trovare un cucciolo di cane scappato di casa a causa dei botti di questa notte.

La bestiolina era molto impaurita e non si faceva toccare da nessuno, ma piano piano, una poliziotta della municipale è riuscita a tranquillizzarla, in attesa che arrivasse la squadra del dog hotel, contattata dal veterinario di turno che ne ha disposto il momentaneo trasferimento al canile per l'identificazione, attraverso il microchip, del proprietario.