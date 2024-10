Si tratta di una delle persone che maggiormente hanno creato disagio ad operatori e clienti dei centri commerciali di viale La Playa a Cagliari, non soltanto molesto nei loro confronti ma anche aggressivo. Due giorni fa andava perseguitando gli utenti del supermercato Iperpan con richieste di denaro pressanti, spesso intimidatorie. In questi casi il confine tra il lecito e l'illecito è spesso labile, ma di sicuro il clima creato era tale da far ritenere a tanti che fosse opportuno andare a fare gli acquisti da un'altra parte.

Così un addetto alla vigilanza del centro commerciale ha tentato di far allontanare il 36enne, originario del Senegal, o quantomeno di fargli cambiare postazione, per tutta risposta questi avrebbe reagito con minacce e improperi. All'arrivo dei carabinieri, allertati dopo l'ennesimo comportamento fuori dalle righe, anche nei loro confronti avrebbe rivolto minacce e resistenza fisica, spintonandoli. Condotto in caserma in via Nuoro per essere arrestato per resistenza, dopo una perquisizione del suo zaino sarebbe stato trovato in possesso di generi alimentari rubati all'interno dello stesso centro commerciale.

Una parte di quei beni, infatti, risultava essere stata pagata, un'altra parte semplicemente sottratta. L'uomo è risultato avere due figli con una donna di Selargius, ma da qualche tempo gli era stata revocata la patria potestà con provvedimento del Giudice Tutelare. È risultato anche essere destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale in quanto irregolare.

Grazie anche alla sinergica collaborazione dell'ufficio stranieri della Questura di Cagliari e del coordinamento della Prefettura, i carabinieri sono riusciti a indirizzarlo per l'espulsione dal territorio nazionale, presso il CPA di Macomer, dal quale, sotto sorveglianza, verrà mandato verso il Senegal, Paese d'origine, secondo le normative e gli accordi internazionali vigenti.