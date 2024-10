Una foglia di alloro accompagnata da un biglietto con un breve testo per comporre una corona simbolo della conclusione del percorso accademico che Giulia Cecchettin e tutte le altre donne vittime di femminicidio.

Mercoledì 29 e giovedì 30 e ancora mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, dalle 10 alle 18, gli studenti dell'ateneo potranno portare le foglie al Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee dell'Università di Cagliari, dove la corona sarà ricomposta e rimarrà esposta per richiamare "l'urgenza di affrontare una realtà che ci chiama tragicamente in causa, e che ci rende responsabili, tutte e tutti".

L'Università di Cagliari fa sapere che chi desidera aderire all'iniziativa potrà portare la propria foglia d'alloro e il biglietto al Muacc in via Santa Croce 63; i testi dei biglietti che accompagnano le foglie, dovranno essere inviati anche via e-mail all'indirizzo: muacc.info@unica.it