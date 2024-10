Una coppia di cigni che vive nel Parco Metropolitano di Monte Claro è stata trasferita d'urgenza dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari e la Città Metropolitana di Cagliari.

L'intervento si è reso necessario per consentire il proseguimento della cova delle uova in un ambiente protetto da eventuali disturbi umani e/o di altri animali predatori. In ragione di ciò si è provveduto allo spostamento degli esemplari nella voliera del Parco Comunale di Monte Urpinu, in area protetta e riparata.

A maggior tutela delle uova, si è provveduto ad inserirle in un'incubatrice.

La permanenza dei cigni presso il Parco Comunale sarà temporanea. Una volta raggiunta la forma autonoma dei loro pulli, i volatili ritorneranno in sicurezza al Parco Metropolitano di Monte Claro.