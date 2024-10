“Verso una nuova strategia degli appalti pubblici: quali opportunità per la Sardegna”. È questo il titolo del convegno che si terrà domani a Cagliari presso il Centro Culturale Lazzaretto, in via dei Navigatori, dalle 9.30 alle 13.30.

L’iniziativa è dello Sportello Appalti Imprese, la cui attività consiste in un servizio gratuito ideato e Promosso da Sardegna Ricerche in collaborazione con Promo PA Fondazione e l’Università di Roma Tor Vergata. L'obiettivo di sostenere gli operatori economici sardi intenzionati a entrare o a consolidarsi nel mercato degli appalti pubblici fornendo consulenza, supporto e affiancamento.