Quest'oggi si è tenuto il processo per direttissima nei confronti di Jonny Atzeni, il 48enne pluripregiudicato che negli scorsi giorni aveva aggredito un carabiniere a Cagliari, in via Santa Gilla. Per l'accusato, nel frattempo in custodia cautelare presso il carcere di Uta, è stata convalidata la sentenza d'arresto.

L'aggressore si era reso protagonista di un violento pestaggio nei confronti di un militare, che, nella sera di mercoledì 14 ottobre, lo aveva fermato per un normale controllo dei documenti.

Quest'ultimo è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove, in seguito alla tac, gli sono stati assegnati 30 giorni di prognosi e cure. Il processo, che si sarebbe dovuto tenere nella mattinata di ieri, era slittato in data odierna.