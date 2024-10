I controllo eseguiti dalla polizia locale di Cagliari negli ultimi giorni e mirati a far rispettare le disposizioni atte a contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, hanno portato a sanzionare otto persone e a ispezionare numerosi locali, ristoranti e pizzerie.

Particolare attenzione da parte degli agenti è stata riservata agli assembramenti di fronte ai locali. A Is Mirrionis, ad esempio, è stato individuato un consistente gruppo di giovani nell'atto di consumo di bevande all'esterno di due esercizi. Alla vista della polizia in tanti si sono allontanati, mentre quattro sono stati bloccati e sanzionati.

Altre quattro persone sono state multate nel quartiere Villanova, poiché consumavano anch'essi numerosi bevande fuori da un locale insieme ad altri clienti fuggiti appena visti i vigili.

In stretta collaborazione con la Guardia di finanza, gli agenti hanno anche controllato diverse pizzerie e ristoranti, accertando che tutti esercitavano esclusivamente la regolare vendita per asporto e che nessuno serviva ai tavoli. Diversa sorte per un circolo privato, dove sono stati identificati clienti e titolare. Il locale è stato sgomberato.