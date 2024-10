Biglietti in continuità territoriale da e per la Sardegna già in vendita da parte delle compagnie aeree Alitalia e Meridiana, sulla base dell'aggiudicazione provvisoria del bando.

New Livingston attende il via libera dell'Enac che dovrebbe assegnare ufficialmente gli slot tra il 18 e 20 ottobre alle compagnie che hanno vinto la gara da circa 50 mln di euro.

I prezzi, comprensivi di tasse aeroportuali, vanno da circa 130 euro per andata e ritorno su Roma Fiumicino e circa 150 euro per Milano Linate.