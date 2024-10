Il parlamentare sardo Mauro Pili ha annunciato che presenterà un'interrogazione al governo perché spieghi la presenza di decine di container dell'esercito americano, scaricati durante la notte nel porto Canale di Cagliari.

"Decine di container senza nome e cognome, ma una sigla inconfondibile: Property of US. Army", scrive l'esponente di Unidos sul suo profilo Facebook, dove ha anche pubblicato le foto dei container.

"Un carico che lascia molti sospetti - scrive Pili - compreso il fatto che il porto Canale di Cagliari, senza alcuna comunicazione da parte degli Stati Uniti, venga utilizzato come piattaforma logistica per il trasporto di armamenti di ogni genere, magari affidati a qualche società privata, secondo alcuni di emanazione araba. Il tutto confermerebbe una pista medio orientale per il trasporto".

"Il governo - continua Pili - deve dire che cosa trasportano quei container e se sono stati autorizzati alla sosta nel territorio della Regione Sarda. Sarebbe esclusa la presenza di materiale esplodente ma i container potrebbero trasportare lancia razzi e lancia missili, artiglierie di media portata per qualche destinazione segreta".