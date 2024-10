Gli Agenti della Squadra Volante hanno avuto notizia che in un quartiere residenziale cittadino un giovane aveva avviato un fiorente commercio di stupefacenti, recapitando la droga direttamente al domicilio degli acquirenti.

Come riferito dalla Polizia, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante, mentre transitavano in Via Bonn hanno incrociato e riconosciuto il giovane che viaggiava con un monopattino, che alla vista degli operatori ha accelerato l’andatura con l’intento di eludere un possibile controllo.

Gli agenti hanno invertito la marcia e lo hanno raggiunto in una via limitrofa mentre era intento a parlare con altri due ragazzi.

Il giovane poco più che 20enne è stato controllato e hanno trovato nella tasca del pantalone una bustina contente circa 1,30 grammi di marijuana.

Il controllo è stato successivamente eseguito anche all’interno della sua abitazione: nella sua camera i poliziotti hanno trovato complessivamente 5 involucri, sempre di marijuana, pari a circa 18 grammi, la somma di 1.180 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.