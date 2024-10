Incidente nel pomeriggio a Cagliari. In via Segni, un 59enne, mentre guidava la moto ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro una Lancia Y guidata da un 39enne, proveniente da via Argiolas.

Entrambi i conducenti sono di Cagliari. L'uomo è stato trasportato in codice giallo da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.