Un uomo alla guida di uno scooter, per cause in corso di accertamento, è finito contro guardrail di Ponte Vittorio, all'altezza di viale Campioni D'Italia a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario inviato dal 118 per soccorrere il motociclista gravemente ferito. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Gli accertamenti e i rilievi al vaglio della Polizia Locale di Cagliari.