Ieri a Cagliari, presso la locale sezione provinciale dell'Ens (Ente Nazionale Sordi), il comandante della compagnia dei carabinieri di Cagliari e quello della Stazione di Villanova hanno tenuto un incontro con alcuni non udenti, in cui è stato affrontato il tema delle truffe.

In particolare, i comandanti hanno richiamato l’attenzione sulle seguenti questioni: diffidare dalle apparenze, persone distinte e sempre con il sorriso che danno la massima disponibilità; non aprire la porta agli sconosciuti; evitare la consegna di contanti a sedicenti venditori porta a porta; non dare confidenza al telefono o su internet a persone non note; far chiamare il 112 o la Stazione Carabinieri per qualsiasi dubbio.

Nel corso dell’incontro, con l’ausilio di una interprete list, sono stati illustrati alcuni esempi di recenti e ricorrenti episodi di truffa (il falso appartenente a società di energia elettrica/servizio pubblico, il falso avvocato, la denuncia delle forze di polizia arrivata per posta elettronica).