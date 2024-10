Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni, pregiudicato, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio, gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile avevano individuato un appartamento del quartiere San Benedetto, all’interno del quale era stato segnalato un andirivieni di tossicodipendenti.

Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno così deciso di effettuare un appostamento nei pressi dell’abitazione. Nel corso dell’attività, gli operatori della polizia hanno bloccato l’uomo mentre usciva dalla sua dimora, trovandolo, secondo quanto riferito, in possesso di una dose di cocaina occultata nella tasca di una felpa.

La successiva perquisizione in casa avrebbe permesso poi di rinvenire altre 8 dosi della stessa droga, oltre a due bilancini di precisione, 80 euro in contanti, ritenuti compendio dell’attività di spaccio, nonché del materiale destinato al confezionamento della sostanza.

Al termine delle incombenze l’indagato è stato e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.