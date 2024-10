Ieri sera a Cagliari, al termine di alcuni controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne di Oristano, residente a Terralba, disoccupato e con precedenti denunce a carico per fatti analoghi, e una 22enne di Marrubbiu, studentessa incensurata.

I militari, nel corso di un normale servizio di monitoraggio hanno effettuato dei controlli sui due soggetti, a bordo di una Toyota Yaris di proprietà dell’uomo. La successiva perquisizione personale e veicolare avrebbe permesso di rinvenire 0,5 grammi di cocaina in tre involucri di cellophane, 0,8 grammi di eroina in sei involucri dello stesso materiale e 15,3 grammi di hashish in unico panetto, nonché 365 euro in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività delittuosa, sono stati sottoposti a sequestro.

Gli arrestati, al termine delle operazioni di verbalizzazione e di repertamento del materiale sequestrato, su disposizione della Procura della Repubblica sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Nella tarda mattinata odierna gli arresti sono stati convalidati, con prescrizione per i due di non allontanarsi dalle località di residenza e di non uscire dalle 21 di sera alle 7 del mattino. Il processo sarà programmato per novembre.