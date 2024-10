Cagliari città virtuosa: la Città Metropolitana ha vinto il premio Comuni Virtuosi 2023, conferito dalla rete di enti locali che lavora per una gestione sostenibile dei territori, l'Associazione nazionale dei Comuni virtuosi.

Il capoluogo della Sardegna è stato premiato nella categoria "Nuovi stili di vita" per il progetto ‘Smartfood’, definito nella motivazione della giuria "un'innovativa programmazione che coinvolge diversi settori della società con l'obiettivo di ridurre gli sprechi, condividere le buone pratiche e stimolare un'attenzione a stili di vita rispettosi e a basso impatto ambientale".

Il progetto 'Smartfood’ è nato nell'ambito del Piano Strategico metropolitano con l'obiettivo di lavorare a una politica alimentare e all'elaborazione di un Piano del Cibo che promuove un sistema alimentare sostenibile in tutto il territorio.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento a livello nazionale perché la sfida delle politiche alimentari ci sta particolarmente a cuore e abbiamo scelto di affrontarla attraverso il Piano del Cibo - commenta il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca - Stiamo elaborando progetti per contrastare la povertà e ridurre gli sprechi alimentari mettendo a sistema la filiera produttiva con quella della carità. Stiamo inoltre lavorando alla promozione di diete più sane e sostenibili a partire dalle scuole. Vogliamo stimolare le economie alimentari locali e trasformare il cibo in un mezzo di inclusione sociale promuovendo modelli di consumo nuovi e più sostenibili". Nei prossimi giorni prenderà il via una consultazione pubblica che ha lo scopo di raccogliere feedback sui progetti e azioni elaborati nella prima bozza del piano del cibo.