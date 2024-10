Utilizzando un auricolare bluetooth si facevano suggerire le risposte per superare le prove teoriche per il conseguimento della patente, ma gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del compartimento della Stradale della Sardegna li hanno scoperti. Denunciati due cinesi di 22 e 19 anni residenti a Cagliari.

Durante la sessione di prove sono stati sorpresi mentre ricevano dall'esterno le risposte alle domande. Le indagini della polizia stradale sono partite dalle segnalazioni ricevute dai funzionari della Motorizzazione su possibili anomalie durante le prove.

Gli agenti utilizzando una sofisticata apparecchiatura hanno individuato le trasmissioni via bluetooth. La sessione d'esame è stata immediatamente sospesa. Sono in corso le indagini per identificare il complice che forniva loro le risposte. La strumentazione usata per truccare l'esame è stata sequestrata.