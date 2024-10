Ha aperto uno studio medico senza avere alcun titolo di studio e autorizzazione. Un 50enne, sedicente neurologo, di Cagliari, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica dai carabinieri del Nas che hanno anche sequestrato lo studio medico abusivo realizzato in un appartamento in città.

Le indagini sono partite diverse settimane fa nell'ambito di una serie di controlli condotti dai militari del Nas di Cagliari proprio contro l'esercizio abusivo della professione medica.

Entrando nello studio del neurologo hanno scoperto tutte le irregolarità. Il 50enne, che esercitava da diversi anni, non aveva alcuna laurea ma solo il diploma. Visitava i clienti ai quali poi consegnava tranquillamente delle diagnosi, per ogni visita incassava 200/300 euro.

Sono in corso gli accertamenti per individuare anche tutti i clienti, che in questi anni si sono rivolti in buona fede al falso neurologo.