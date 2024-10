Tale provvedimento, adottato dal Sindaco Paolo Truzzu con Ordinanza n.105 del 15 novembre 2021, si è reso necessario perché, con le condizioni meteo avverse, si sono verificati degli inconvenienti provocati dalle infiltrazioni d'acqua alle strutture e la messa fuori uso dei servizi igienici.

In questa situazione non è possibile operare in condizioni di sicurezza e pertanto il primo cittadino ha deciso la chiusura.

Il Cimitero resterà agibile esclusivamente per la recezione delle salme e per le altre attività di Polizia Mortuaria.